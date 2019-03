Oude kluis op bodem kanaal zit Osse haven dwars: bedrijven twee dagen onbereikbaar

Afvaldis­cus­sie in Oss: ‘Laat inwoners met goed gedrag niet langer opdraaien voor kosten van anderen’

9:15 OSS - Veel restafval? Veel betalen. Dat is in een notendop diftar (differentiatie in tarief). Tijdens een informatiebijeenkomst in de Osse raadzaal werd nog veelvuldig om de hete brij heen gedraaid, maar dat er een ‘financiële prikkel’ komt om de hoeveelheid restafval fors terug te dringen lijkt onontkoombaar.