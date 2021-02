Oude meubelfabriek Van Gelder in Megen omgetoverd tot industriële beeldstudio

MEGEN - De voormalige meubelfabriek van Van Gelder in Megen krijgt nieuw leven. In een van de hallen vestigt zich een dezer dagen het bedrijf Osees. Een marketingbureau dat bedrijven helpt zich beter te ‘verkopen‘.

De droom van Onica van Heusden uit Herveld om haar zestien jaar oude bedrijf Osees in een grote, hoge loods met veel natuurlijk licht, te huisvesten was er al jaren. Maar toen haar huurbaas de huur van de bedrijfsruimte in Arnhem niet naar beneden wilde bijstellen vanwege corona, kwam alles in een stroomversnelling. Van Heusden (37) zegde de huur in Arnhem op, ging op zoek naar een nieuwe locatie en vond via Funda aan de Houtstraat in Megen precies wat ze zocht. De voormalige meubelfabriek van Van Gelder’s Meubelindustrie.

Antoon van Gelder

Eind jaren zeventig van de vorige eeuw stopte de productie van meubelen in de fabriek van naamgever Antoon van Gelder. Er was geen vraag meer naar de woninginrichting die in Megen gemaakt werd. Moderniseren was op dat moment een brug te ver en opkomende concurrentie gaf het laatste zetje. Het snerpen van de vandiktemachine stopte, het zoeven van de schuurmachine verstomde en de afkortzaag maakte geen herrie meer, het bedrijf werd opgedoekt.

Een van de hallen van Van Gelder's Meubelindustrie in Megen wordt verbouwd tot beeldstudio voor het bedrijf Osees.

Nieuw leven

In één gedeelte van het uitgestrekte terrein vestigde zich een autobedrijf, de rest van de grote hallen dienden voornamelijk als opslagruimte. Maar nu, met de komst van Osees, wordt er dus nieuw leven ingeblazen. De verbouwing van de loods tot industriële beeldstudio is in volle gang. Over enkele weken wordt het bedrijf, dat zich een merkbureau noemt, operationeel in Megen.

De verhuizing naar Megen is geen blinde gok voor Van Heusden. Eigen onderzoek had eerder al uitgewezen dat er in Zuid- en Oost Nederland veel behoefte is aan een bedrijven die genoemde diensten leveren. Naast huisvesting van de eigen werkzaamheden verhuurt Osees (16 medewerkers) vergader- en studioruimte aan geïnteresseerden.

Veel foto- en videowerk

Directeur Onica van Heusden: ,,Bij onze werkzaamheden komt onder meer veel foto- en videowerk kijken. En de hallen in Megen zijn daar met vijfhonderd vierkante meter en een hoogte van ongeveer zeven meter uitermate geschikt voor. Voorheen deden we veel op locatie. Dat betekende dat er veel tijd en werk ging zitten in reisduur en het opbouwen en afbreken van alle apparatuur. In de nieuwe situatie hebben we alle productiemiddelen en decorstukken in huis. We hoeven de deur niet meer uit.”