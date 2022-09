Oude tijden herleven bij ‘gouden’ tennisclub De Velmer

Het begon allemaal in 1972 toen de voormalig gemeente Lith op het idee kwam om de tennissport leven in te blazen. Een locatie was al op het oog, er werd een beroep gedaan aan volleybalvereniging Sport Club De Velmer. Ook bij inwoners uit de omliggende dorpen werd de belangstelling gepolst. Uit twee bijeenkomsten bleek opvallend veel interesse voor de tennissport. Een aantal personen stak de koppen bij elkaar en richtte tennisvereniging De Velmer op.

Tussen het initiatief polsen en het slaan van de eerste bal zat weinig tijd. Ze waren jong, wilden tennissen en ze besloten ervoor te gaan, graaft de Lithse Jan Hendrik Meijs in het verleden. Hij had een grote rol in de oprichting en was zeventien jaar voorzitter. ,,Er waren korte lijntjes met de toenmalige gemeente. Daardoor konden ze snel schakelen. Twee banen werden aangelegd. Een bouwkeet diende om te schuilen. In 1973 werd de keet vervangen door een houten gebouwtje. Gemeubileerd met tweedehands spullen, dé plek voor een samenzijn na sportieve tennisprestaties.”

Nu 150 leden

Dankzij hard werken is de club de afgelopen jaren verder gemoderniseerd. Waar alles begon met een eenvoudige accommodatie heeft de vereniging nu de beschikking over een mooi paviljoen met vier all-weatherbanen met gloednieuwe ledverlichting. ,,Door de kunstgrasbanen kan er vrijwel het hele jaar door gespeeld worden", zegt huidig voorzitter Stefan van Mook Ook is hij trots op de sportieve prestaties. ,,De meeste leden tennissen competitiewedstrijden of nemen deel aan de open toernooien. Met het huidige bestand van zo’n 150 leden zijn we prima tevreden. Maar meer tennissers zijn natuurlijk altijd welkom.”