Oudere fietser aangereden bij spoorwegovergang in Oss

Moeder doodgesto­ken Rik van de Rakt: ‘Gemeente, pak deze plek niet van mij af’

3 september OSS - De moeder van Rik van de Rakt weigert afstand te doen van de gedenkplek die is ingericht op de plek waar haar zoon stierf. Hij werd in april doodgestoken aan de Julianasingel in Oss. ,,Dit is mijn plek en ik blijf hier denken aan Rik.”