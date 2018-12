Oudere man raakt gewond bij overval op zijn woning in Maren-Kessel

Necrologie Børge Ring (1921-2018): Oscarwin­naar, bevlogen tot op het laatst

7:00 OVERLANGEL - Hij was Oscarwinnaar en Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, tekenfilmmaker Børge Ring uit Overlangel. De van geboorte Deen is donderdagmiddag op 97-jarige leeftijd in zijn woonplaats overleden.