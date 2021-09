Ouderen aanleunwoningen Geffen voelen zich afgedankt en buitengesloten

,,Maar hebben we dan helemaal niks meer met De Heegt te maken?” De vraag van Marietje Willemse (93) is al een paar keer bevestigend beantwoord, maar ze lijkt het moeilijk te kunnen geloven. 33 jaar lang was ze als vrijwilliger actief in het Geffense zorgcentrum, 15 jaar zat ze zelfs in het bestuur. ,,Toen de bewoners na de verbouwing terugkeerden van De Wellen heb ik nog één gesprek gehad. Ze waren heel vriendelijk hoor. Maar ik hoefde niet meer te komen.”