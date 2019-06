Ouderen en gehandicapten klagen over opheffen bushaltes centrum Oss

Sinds december vorig jaar heeft Arriva de busroutes uit praktische overwegingen verlegd. De haltes in de Carmelietenstraat, vlak bij Titus Brandsma Lyceum, en op de Eikenboomgaard zijn opgeheven, omdat de bussen in deze straten regelmatig hinder ondervonden van lossende vrachtwagens en evenementen. In plaats daarvan is er voortaan een halte op de Oostwal, nabij het sheddakencomplex. Voor minder mobiele passagiers is dit een behoorlijk stuk van het centrum.