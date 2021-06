Oudste hotel heropent als grootste restaurant van Oss; na Van Alem en Vivaldi vangt hoofdstuk Mellow Dining aan

Aan de buitenkant is weinig zichtbaar van de compleet nieuwe horecazaak die zich in het markante pand aan de Molenstraat in Oss heeft gevestigd. Op de voorgevel zit nog de houten plaquette die meldt dat hier de residentie is van de Stadsprins en de Ossekoppen. Aan de binnenkant herinnert niks meer aan het zalencentrum dat hier tot vorig jaar was gevestigd.