Oudste optiek van Oss verlaat na 72 jaar de Heuvel: ‘Wij willen een parel van het Walplein worden’

Bogaerts was in 1949 de eerste optiek van Oss. Voor die tijd waren de inwoners vooral aangewezen op brillenmakers in Den Bosch of op horlogiers die er wat optiekwerk bij deden. Teun Bogaerts streek neer op de Heuvel en bouwde in de loop der jaren een gerenommeerde naam op in stad en regio. Zijn zoon Mark nam de zaak later over.