Over honderd jaar gaat de Maas weer gewoon zijn gang

Dat in Haren de dammen overstroomd waren en dat het hele dorp onder water stond; dat in Megen de Kapelweg blank stond; dat Lith bedreigd werd door drijfijs; dat de wegen van Oss naar de Maaskant overstroomd waren en dat er geen enkel veer naar Gelderland kon. In Maren, Kessel en Alem was de toestand het ergst in januari 1920. Het water stond tot in de woningen, een halve meter hoog. Ook Oijen was ondergelopen. Pastoor Felet schreef er een boze brief over naar de provinciale krant Het Huisgezin. Hij zocht een breed publiek.



Dat was honderd jaar geleden. Voor over honderd jaar voorspellen de Wageningse onderzoekers wel weer heel brede Maas maar gelukkig spreken ze niet over overlast. Als alle huizen weg zijn, zal dat ook moeilijk gaan.