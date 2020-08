Over Organon en struikelstenen: blok aan Kruisstraat herbergt hoop historie

Zomerserie: huis en haardOSS - Een rijtje van vijf (bijna) identieke woningen gelegen aan de Kruisstraat in Oss. Ooit in opdracht gebouwd van Simon den Hartog, die overleed in Auschwitz. De huizen toen bestemd voor het middenkader personeel van Zwanenberg en Organon. Nu wonen er weer andere mensen, zoals Robert van Vlijmen en Eric Niessen.

Vijf sfeervolle woningen op een rijtje. Met die kenmerkende jaren dertig uitstraling, iets wat je niet meer zoveel ziet in het Osse stadsbeeld. Maar het huizenblok aan de Kruisstraat, dat neemt je in ieder geval nog wél even mee naar die tijd. Terug naar 1936, als Simon den Hartog, stafmedewerker bij Zwanenberg, de opdracht geeft om de woningen te laten bouwen; een speciaal blok voor het middenkader personeel van Zwanenberg/Organon. En zelf met zijn gezin op de hoek gaat wonen. De directie woont in villa's binnen, maar ook buiten Oss. En de fabrieksarbeiders wonen in inmiddels gesloopte huisjes in onder meer de Boterstraat.

In spiegelbeeld

Eigenlijk moesten het vier woningen worden, maar om onbekende redenen is er - net voordat de bouw van start ging - nog snel eentje tussen getekend. Zodat de rij nu uit vijf stuks bestaat. Die zijn bijna identiek, met één bijzondere uitzondering. De huizen op nummer 81 en 83 zijn in spiegelbeeld gebouwd ten opzichte van de andere drie. ,,Waarschijnlijk zijn daarom de woonkamers wat minder ruim”, vertellen Niessen en Van Vlijmen. ,,In hoogte wordt er echter veel goedgemaakt.”

Doorgeefluikje

Volledig scherm De terrazzovloer in de woning van Robert en Eric. © Jeroen Appels/Van Assendelft Het huis van het stel - dat samenwoont op nummertje 85 - heeft zelfs vijf verdiepingen; een kelder, de begane grond, de eerste verdieping, een zolder en een vliering. De meeste oude elementen zijn daar door de jaren heen intact gebleven. ,,En dat is niet bij alle huizen in het blok het geval”, vertelt Van Vlijmen. Maar hier prijken nog de originele paneeldeuren, ligt er een terrazzovloer, zijn de ‘en suite’ schuifdeuren present. Net als de oude trapleuningen, en het voor die tijd typerende glas in lood. Het ouderwetse toiletslot met vrij/bezet aan de wc-deur bevestigd. En - pièce de résistance - een doorgeefluikje tussen keuken en woonkamer. ,,Dat hebben wij met ons ene bordje pasta niet echt nodig, maar ik kan me voorstellen dat dit voor de grote gezinnen van vroeger erg handig was.”

Verliefd op elkaar, en op de huizen

Robert en Eric, ze worden eerst verliefd op elkaar. En later - begin jaren negentig - ook verliefd op deze huizen, als de woningen uit het rijtje stuk voor stuk vanuit huur in de verkoop gaan. Ze willen dan al graag kopen, maar met dan nog maar één binnenkomend salaris lukt dat niet. In 2003 gaat het huis op nummer 85 voor de tweede keer in de verkoop. Precies als de twee vanuit Eindhoven - waar ze in die tijd wonen - op zoek zijn naar een nieuwe stek in Oss. Omdat Robert, jawel, dan bij Organon gaat werken. Eén van de eerste dingen die Eric zegt als ze voor de woning staan: ,,Dit huis kan ik met Kerst mooi versieren.” Iets wat hij dan ook elk jaar op Dickensiaanse wijze doet, het huis staat er zelfs een beetje bekend om. De woning kent vooral Van Vlijmen ook al. Een vriendin van zijn moeder werd er geboren en woonde er jarenlang. ,,Het heeft gewoon echt zo moeten zijn”, vinden de twee dan ook.

Panden dragen historie met zich mee

Niet alleen houden ze van het uiterlijk van het huis, maar net zo goed van de historie die de panden met zich meedragen. Zo liggen er voor de woning op nummer 89 een aantal struikelstenen, of ‘Stolpersteine’. Jaren geleden bedacht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, als blijvende herinnering aan alle slachtoffers van het nationaalsocialisme in de Tweede Wereldoorlog. Zoals de Joden, Sinti, Roma en andere vervolgde groepen.

Kleine, vierkante stenen met een messing plaatje waarop de naam, geboorte- en overlijdensdatum en de plaats van overlijden staat. De stenen zijn geplaatst voor de voormalige woonhuizen van de slachtoffers. Op de vijf struikelstenen voor nummer 89 prijken ter nagedachtenis de namen van bouwopdrachtgever Simon den Hartog en zijn vrouw Margaretha den Hartog-Nes. Beiden op 3 maart 1944 gedeporteerd vanuit Westerbork om op 6 maart 1944 al de dood te vinden in Auschwitz.

Elk huis heeft een verhaal. Tuurlijk. Maar over sommige woningen valt nog meer te vertellen. Op bezoek bij de meest bijzondere. Dit is aflevering 7: het ‘Organonhuis’ van Robert van Vlijmen en Eric Niessen in Oss.