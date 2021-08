‘Overheden, zorg dat je je administratie op orde hebt’

Die sneltekening - een gesigneerde Dik Bruynesteyn - is toch wel de evidente eyecatcher in deze werkkamer, die zwanger van de archiefstukken oogt. Zoals de cartoonist zaliger decennialang Appie Happie, Tik Tak Theo en Sjakie Strijkijzer met een paar streken aan het papier toevertrouwde, zo schetste Bruynesteyn in 2005 ook deze Jan Sanders. Karikaturaal. De olijke blik, de lach, de pretoogjes. ,,Ik was destijds een kwart eeuw in dienst bij het Rijksarchief in Noord-Brabant, de voorloper van het huidige BHIC. Samen met twee collega’s trouwens. Die cartoon was een cadeautje van de medewerkers. Nee joh, die verdwijnt hier niet in de archieven, die gaat mee naar Den Dungen.”