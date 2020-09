Overlangel kan kiezen tussen Petjesbar of dorpshuis aan rand van dorp

De gemeente Oss is samen met een klankbordgroep tot een schifting gekomen en heeft het aantal haalbare scenario's teruggebracht van vijf naar de twee bovengenoemde. Opmerkelijk is dat het plan voor nieuwbouw op de plek van het tijdelijke paviljoen bij OKSV geen optie meer is. Vorig jaar zomer schaarden zich nog tien verenigingen achter dit scenario. Later bleek er toch weinig eensgezindheid over deze plek. De SP pleitte daarop bij monde van raadslid Bas van der Voort voor een referendum onder de inwoners. In juni maakte wethouder Frank den Brok bekend dat daar gehoor aan wordt gegeven.

De twee scenario's die nu nog op tafel liggen hebben elk hun voor- en nadelen, zo valt te lezen op de website van de gemeente. Het grote voordeel van nieuwbouw op het sportterrein van TOG is dat alle verenigingen daar samengebracht kunnen worden. Voetbalclub OKSV krijgt er een eigen veld voor wedstrijden en training en de kantine wordt uitgebreid tot dorpshuis.

Levendigheid in dorp

Het voordeel van een separaat onderkomen op de plek van de Petjesbar is dat dit meer levendigheid in het dorp brengt. Het onderkomen is bovendien direct beschikbaar. In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat OKSV nog wel naar het complex van TOG verhuist, waar het een eigen veld krijgt. De uitbreiding van de kantine komt in dat geval wel voor eigen rekening van de sportclubs.

Beide scenario's vallen duurder uit dan de 550.000 euro die de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld om een nieuw dorpshuis voor de drie kleine kernen aan de uiterste oostrand van de gemeente te realiseren. In beide gevallen moet er zo'n anderhalve ton bij. Beide scenario's worden echter getypeerd als ‘grote meerwaarde’ voor de gemeenschap. Reden om hiervoor een oplossing te zoeken samen met de raad.

Elke inwoner van Neerloon, Overlangel en Keent die ouder is dan 18 jaar ontvangt van de gemeente een stemkaart. Daarop kan de voorkeur voor een van beide scenario’s kenbaar worden gemaakt. De bedoeling is om deze uiterlijk maandag 28 september op te sturen naar de gemeente of in de bus te doen bij het tijdelijke paviljoen in Overlangel. Op donderdag 1 oktober wordt de uitslag van de stemming bekend gemaakt.

Volledig scherm Op de plek van de Petjesbar in Overlangel is een nieuw horecapand gebouwd dat direct als dorpshuis kan worden gebruikt. © Van Assendelft/Jeroen Appels