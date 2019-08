Overlast Amazon terug, ‘wachtkamer’ nu al te klein

Multinational Amazon werkt al enige tijd aan uitbreiding van zijn activiteiten in Nederland. Sinds eind 2017 doet het pand van Vos Logistics dienst als overslagplaats voor Amazon. Trucks voeren pakketten voor de wereldwijde webwinkel af en aan. De producten worden vanuit magazijnen in Europa naar Oss vervoerd. Van daaruit gaan ze verder naar distributiecentra van pakketbezorgers. Die nemen de ‘laatste mijl’ naar de klant voor hun rekening.

Het is elke dag weer dringen bij de dertien laaddocks van het distributiecentrum. Die zijn goed bezet. Verderop aan de Paalgravenlaan is ruim een jaar geleden een sober, stoffig parkeerterrein ingerichtom te voorkomen dat andere bedrijven er last van hebben en fietsers mogelijk gevaar lopen. Dat terrein doet dienst als een soort wachtkamer. Regelmatig staan er dik dertig vrachtwagens, veelal van Oosteuropese origine. Wachtend tot ze aan de beurt zijn en een dock vrijkomt.