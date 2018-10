Overleden Jouke (17) leeft voort in smederij: ‘Zijn dood is ook een nieuw begin’

Pastoor John van de Laar van Uden ook waarnemend pastoor in Oss

27 oktober UDEN/HELMOND/OSS - Pastoor John van de Laar van Uden en Helmond is tevens benoemd tot waarnemend pastoor van de parochie Heilige Benedictus in Oss. Daaronder vallen de voormalige parochies in Lith en de Heilig Hartparochie in Oss.