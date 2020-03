Overvallers bejaarde man Maren-Kessel blijven tot hun rechtszaak achter tralies

Bij de dorpspomp De vlag gaat uit in ‘t Wild: eindelijk klaar met middeleeuw­se internet­toe­stan­den

9:18 OSS/’t Wild - Die middeleeuwse internettoestanden, nee, die willen ze in dit Pouwels-gezin niet meer. Hoeven ze straks met glasvezel ook niet meer ‘te willen’. Dat zoon Bart (16) gesommeerd moet worden om te stoppen met online-gamen of YouTube-filmpjes kijken, aangezien moeder Monique (47) zó toch echt niet kan internetbankieren. Of dat hun aller computer aan het updaten is en er een ongewilde vertraging zit in de digitale verbinding met de buitenwereld.