Overvallers tankstation Berghem komen zelf waarschijnlijk uit Berghem: ‘De kans is groot dat u ze kent’

,,Het onderzoek is nog steeds bezig, want deze brutale overval laat ons niet los", schrijft de politie in een bericht aan de inwoners van Berghem. Het bericht is te lezen op borden bij de ingang van verschillende winkels en het betreffende tankstation. De politie denkt dat de daders van de overval op de Shell-tankshop aan de Burgemeester van Erpstraat, uit Berghem of omgeving komen. ,,De kans is dus groot dat u ze kent.”