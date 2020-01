Paar dagen per week opgelucht ademhalen voor ouders, dankzij opvang in Zeeland

Ze straalt een en al bescheidenheid uit. Had nooit de ambitie om een zorgorganisatie op te zetten. Maar het loopt zoals het loopt. Denise Toonen zet binnenkort met de opening van een nieuwe locatie weer een stap met haar bedrijf Kinderzorg Bijzonder in Zeeland.



Toonen, zelf moeder van een 14-jarige zoon met een meervoudige beperking, weet als geen ander hoe fijn het is als anderen je even de zorg uit handen nemen. Als je een paar dagen per week opgelucht kunt ademhalen, wat meer tijd voor jezelf hebt, wetende dat je kind in goede handen is. ,,Toen mijn zoon geboren werd, heb ik mijn baan op moeten zeggen. Ik werkte in de zorg, maar de combinatie was gewoon niet te maken. Toen ben ik voor mezelf begonnen in de wijkverpleging en zijn we klein gestart met weekend- en vakantieopvang voor één kind met een ernstige beperking.’’