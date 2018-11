Paard in sneeuwlandschap is winnende foto

De expositie werd gehouden in het weekeinde van 10 en 11 november. Bezoekers konden hun top 3 samenstellen voor kinderen was er een speurtocht. Er waren foto’s over allerlei onderwerpen; landschappen, natuur, dieren, portretten, architectuur, sport, experimenteel etc. De winnende foto werd dus ‘Paard in sneeuwlandschap IJsland’ van Focoss-lid Piet Prins, die tevens voorzitter is van Focoss.