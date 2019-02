Paarden op schoenen. Op maat gemaakt vanuit Reek

Hoefijzers, die komen nog uit de middeleeuwen, vertelt Klaas Feuth. ,,Paarden stonden veel op stal in de eigen mest. Ter bescherming werd iets gezocht dat stevig en toch buigbaar was: het hoefijzer.” Tegenwoordig staan veel paarden op ijzers terwijl er helemaal geen noodzaak toe is, meent de hoefspecialist uit Reek. ,,Het is een cultuur in de paardenwereld. Wie op wedstrijd verschijnt zonder ijzers, hoort er niet echt bij, zeg maar. Dressuurpaarden zouden door het gewicht van het ijzer hun benen hoger door optillen en mooier lopen. Onzin, tegenwoordig gaat het steeds meer om het uitwerpen van het voorbeen, en dat wordt door een ijzer juist belemmerd.”