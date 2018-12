Paarse kabel heeft Geffen, Nuland en Vinkel bereikt

Een spontaan applaus klonk woensdagochtend nadat wethouder Frank den Brok kabelbedrijf E-fiber complimenteerde met zijn inzet en lef. ,,We zitten als gemeente Oss met enige regelmaat aan tafel met ‘kabelboeren’ die iets willen. Maar als het eropaan komt om ook het buitengebied digitaal te ontsluiten, zijn ze in de regel snel weg. Des te bewonderenswaardiger is de aanpak van E-fiber die hier wel in durft te investeren en op andere plaatsen heeft aangetoond dat het kan.”

Den Brok zette samen met zijn Bossche collega Mike van der Geld de eerste schop in de grond voor het glasvezelnetwerk, dat in de loop van het komende jaar wordt aangelegd in achtereenvolgens Vinkel, Nuland, Kruisstraat en Geffen. En dus niet alleen in de bebouwde kommen, maar juist ook in het buitengebied. In het Bossche deel wordt 95 kilometer aan sleuven gegraven, waarvan bijna twee derde in het buitengebied. In Geffen moet 50 kilometer worden gegraven, waarvan ongeveer de helft in de kom. Alle adressen krijgen een kabeltje in de meterkast, mits de eigenaar toestemming verleent.