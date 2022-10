‘Paddenstoelen houden van een lekker zonnetje’

De bekentenis aan zijn groepje is er snel en eentje van het kaliber ‘goudeerlijk’. Want nee, IVN-gids Frank van Dorst kent nou eenmaal niet alle naar schatting vijfduizend paddenstoelen die ons kikkerlandje rijk is. Niet te doen. En ook niet nodig, stelt de Schaijkenaar die deze zondagochtend in alle vroegte, met twee collega’s, zo’n dertig belangstellenden langs een keur aan zwammen en schimmels leidt. ,,We hebben gisteren voorgewandeld op deze natuurbegraafplaats, weten dus waar we exemplaren gaan vinden. Mochten we tóch andere soorten aantreffen, dan gebruik ik de gratis te downloaden app ObsIdentify. Die geeft in een mum van tijd uitsluitsel.”