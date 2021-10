Paddenstoelen komen tevoorschijn, het is weer herfst

Verschillende soorten paddenstoelen groeien her en der in bermen en in bossen. Eetbare, maar ook exemplaren die je maar beter niet kunt eten. Deze prachtige inktzwammen die in het Herinneringsbos in Oss groeien, kunnen gegeten worden, maar je moet wel uitkijken. Als de paddenstoel een beetje zwart begint te worden, kun je er beter van af blijven. Maar er naar kijken is natuurlijk ook al heel mooi.