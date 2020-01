Pand in Heeswijk-Dinther waar cocaïnewasserij werd gevonden voor een jaar dicht

Oproep: hoe moet het nieuwe Golfbad er volgens jou uit zien? En wat doen we met de naam?

11:34 OSS/BERGHEM - De eerste grote horde op weg naar een nieuw Golfbad is genomen, nu eindelijk bekend is op welke plek het bad gebouwd wordt. Aan de Osseweg in Berghem moet over een paar jaar een gloednieuw zwemparadijs staan. Maar over de details van het bad is nu nog bijna niets bekend.