Pandeigenaar in tranen na verwoestende brand in Oss: ‘Daar ben ik geboren’

VIDEO Felle uitslaande brand in supermarkt en meubelzaak Oss: ‘Hier blijft niets van over’

8:49 OSS - In een supermarkt en een meubelwinkel aan de Willibrordusweg in Oss is woensdag kort voor 05.00 uur brand uitgebroken. Beide panden stonden in lichterlaaie en dat zorgde voor veel rookontwikkeling.