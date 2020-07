Park naast Groene Engel wordt rest van de zomer groot terras van De Winkel

,,We gaan het leuk aankleden", zegt Jordaans. ,,De bomen fraai uitlichten, wat speeltoestellen voor de kinderen. Tachtig plekken klinkt misschien veel, maar dat is het aantal zitplaatsen dat we nu minder hebben aan de Peperstraat. Het terras is daar vanwege corona gehalveerd, binnen zit helemaal niemand.”



De laatste voorbereidingen voor het pop-up restaurant worden nu getroffen. Jordaans wil vrijdag voor de eerste keer open. Daarna is De Winkel in het Park steeds van donderdag tot en met zondag te bezoeken. Reserveren is niet nodig. Jordaans verwacht in elk geval tot en met 1 september door te gaan.