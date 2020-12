Parkeeroverlast Oss: ‘Je kunt gemeente bellen en mailen wat je wil, ze komen gewoon niet’

,,Nu het lockdown is valt het wel mee”, zei de vrouw deze week in Den Haag. Maar normaal gesproken is er een chronisch parkeerprobleem op de Seringenhof. Parkeerboetes zouden er niet worden uitgedeeld. ,,De enige die een boete krijgt ben ik”, zei de bewoonster. Volgens haar zorgen fout geparkeerde auto’s, dicht bij een kruising bijvoorbeeld, dat grotere voertuigen zoals de vuilniswagen er niet door kunnen.

Fout parkeren

De gemeente vindt dat er geen aanleiding is om de zaak te onderzoeken. Bij fout parkeren treden boa’s op met waarschuwingen of boetes. Een woordvoerster van de gemeente heeft voor de zekerheid met de vuilophaaldienst gebeld. Ze kunnen er altijd bij, zei ze. Verder heeft de woordvoerster uitgezocht dat van de 22 meldingen uit de Seringenhof in 2019 er drie gingen over parkeeroverlast. In het verleden is onderzocht of de straat over wilde gaan op vergunningparkeren. Volgens de gemeente was daar net niet genoeg belangstelling voor.