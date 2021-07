Parochie helpt Lions uit de brand, club mag Visserskerk gebruiken voor boekenopslag

Dat is de parochie Heilige Willibrordus met de liefdadigheidsorganisatie overeengekomen. De Lionsclub verkoopt deze boeken tijdens haar jaarlijkse Boekenbeurs in Oss. ,,Wij zijn heel blij met het aanbod dat we van de parochie kregen”, zeggen André Eykhoff en Bart Lohman van de Boekenbeurscommissie van Lionsclub Oss De Maashorst. De commissie voert hierover nog nader overleg met pastoor Roland Kerssemakers. ,,Wij zaten echt in de knel, want wij moesten in het voorjaar het oude Tivoli in de Kromstraat, waar wij tot dan toe gebruik van mochten maken, verlaten. Dit in verband met de bouw van huizen”, geven ze aan. De boeken zijn inmiddels al naar verschillende ruimtes binnen de kerk overgeplaatst.

,,Het gaat toch om zo'n 250 vierkante meter opslag die wij voor onze boeken nodig hebben. Dat is behoorlijk, maar we hebben dan ook 20.000 tot 25.000 boeken in voorraad. En we hebben onder meer ruimte nodig om ze te kunnen sorteren en uit te zoeken. Want we willen ze op de beurs zo goed mogelijk over het voetlicht brengen. Dat bevordert natuurlijk de verkoop.”

Chronisch ziek of gehandicapt

De opbrengst gaat steevast naar goede doelen waarvoor de 25 leden tellende serviceclub zich met hart en ziel inzet. ,,We gebruiken het geld met name voor ons project Samen aan Tafel in het TBL, waarbij wij zo’n 150 tot 180 gasten een mooi aangeklede maaltijd met live muziek aanbieden. Het gaat om mensen met een moeilijk jaar achter de rug of die chronisch ziek of gehandicapt zijn.” Organisaties als het Rode Kruis, de Zonnebloem en oudereninstellingen benaderen deze mensen. ,,Onze gasten zijn ons altijd heel dankbaar. We doen het heel graag voor ze, en verzorgen ook het halen en brengen.”

Als de Lionsclub huur zou moeten betalen voor de opslag van de boeken, houdt zij aan de boekenverkoop niets over. ,,Het valt niet mee om ergens gratis ruimte te mogen gebruiken. Toch doen we wel wat terug voor de parochie. We gaan ze meehelpen met sjouwen, want spullen uit de kerk worden eruit gehaald of verplaatst. Zo verkast het zware altaar naar de kapel.” Ook boeken die de Lionsclub Oss De Maashorst niet aan de man weet te brengen, leveren nog geld op. Want alles wat niet verkocht wordt, haalt Van Munster Recyclers op.

Volledig scherm Bananendozen vol boeken in een ruimte van de Visserskerk, Berghemseweg Oss. Vlnr: Bart Lohman en André Eykhoff van Lionsclub Oss De Maashorst en Sidney van den Bergh (parochie). © Jeroen Appels/Van Assendelft

Noodkreet gehoord door de parochie

Penningmeester Sidney van den Bergh van het parochiebestuur kwam de noodkreet van de Lionsclub Oss De Maashorst onder ogen in een artikel in het Brabants Dagblad van maart. Hij trok het zich sterk aan. ,,Via Raymond Klaassen, een collega van mij, heb ik met de Lionsclub contact gelegd.” Van den Bergh zegt dat de parochie bewust naar een goede, maatschappelijk nuttige en respectvolle invulling voor de kerk zocht, nu deze niet meer gebruikt wordt voor kerkelijke vieringen en andere religieuze zaken.

Uiteindelijk krijgt de kerk een permanente herbestemming, maar voordat het zover is, zijn we beslist vele maanden verder, is Van den Berghs inschatting. ,,We doen dat op ons gemak, we hebben er geen haast mee. De kerk staat er al eeuwen, we zoeken naar een zo goed mogelijke invulling op lange termijn.”