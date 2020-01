Parochie kijkt nu ook serieus naar verbouwing pastorie Berghem tot appartementencomplex

BERGHEM - Het bestuur van parochie Willibrordus kijkt samen met een architect naar de mogelijkheden om de pastorie in Berghem in een aantal appartementen op te delen. ,,Belangrijkste voorwaarde is dat de kapelaan er ook kan blijven wonen.”

De pastorie van Berghem stamt uit 1903 en is een gemeentelijk monument. Het gebouw staat midden in een grote tuin, die in de praktijk als openbaar park wordt gebruikt. Volgens penningmeester Sidney van den Bergh verkeert het gebouw in goede staat van onderhoud. ,,Maar we moeten wel op zoek naar een nieuwe functie om het gebouw in de toekomst te behouden.”

Eind vorig jaar werd al bekend dat Willibrordus de kapelanie aan de Begijnenstraat in Oss in eigen beheer gaat verbouwen tot een complex met vijf appartementen. Net als daar mikt de parochie in Berghem om woningen met een huurprijs tot de toeslaggrens. Daarmee zijn ze bij uitstek geschikt voor huurders met een bescheiden beurs.