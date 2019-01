Parochie wil best met Oss praten over pastorie Ravenstein die ineens te koop stond

In Ravenstein en in Oss wordt met onbegrip gereageerd op de het plotseling in de etalage zetten van de monumentale pastorie. Wethouder Frank den Brok vindt de timing ‘bijzonder’, omdat de gemeente op dit moment onderzoekt of de pastorie samen met de kerk kan worden vertimmerd tot gemeenschapshuis. Boot stelt dat het bestuur daarvan niet op de hoogte was.



,,Er is met ons hierover geen enkele contact geweest. Omdat de pastorie al lang leegstaat, de kosten doorlopen en we niks meer van de gemeente hoorden, zijn we het verkooptraject gestart. Ik was dan ook verbaasd in de krant te lezen dat de gemeente nog steeds kansen ziet om Vidi Reo naar kerk en pastorie te verhuizen. Dat zou voor ons ook de mooiste oplossing zijn.”