Parochie zet pastorie in Ravenstein te koop voor 1,4 miljoen

De pastorie aan de Luciastraat staat al lang leeg. Toch is de stap van het parochiebestuur opmerkelijk. Juist op dit moment is de gemeente Oss aan doorrekenen wat een verhuizing van gemeenschapshuis Vidi Reo naar de Luciakerk en pastorie kost en welke haken en ogen daaraan zitten. De combinatie van kerk en pastorie kreeg van de Ravensteinse inwoners tijdens een peiling in Vidi Reo de tweede voorkeur, na verhuizing van het gemeenschapshuis naar de Bleek.

Wethouder Frank den Brok, die zich met de voorzieningen in Ravenstein bezighoudt, toont zich verrast door de openbare verkoop. ,,Natuurlijk heeft de parochie het recht om dit te doen. Het is hun eigendom. Als de verkoop doorgaat, beperkt dat wel de opties die we hebben voor Vidi Reo.” Den Brok is bang dat een nieuw gemeenschapscentrum op de Bleek veel duurder uitpakt dan het budget dat de gemeente ervoor heeft uitgetrokken. Ook is er op deze locatie een gerede kans op archeologische bodemschatten die nieuwbouw belemmeren of beperken.