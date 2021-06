Partij voor de Dieren dringt aan op strafrechtelijk onderzoek naar vernieling dassenburcht Oss

De PvdD heeft een serie schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over het incident in Oss. Fractieleider Marco van der Wel vraagt zich net als Das & Boom af of er een verband is met de plannen voor een zonnepark in de buurt van de vernielde burcht. Van der Wel verbaast zich erover dat er geen natuurbeschermingsvergunning is aangevraagd voor dit park, gezien de nabijheid van de dassenburcht. Ook zet het Statenlid vraagtekens bij de kwaliteit van het onderzoek dat bureau Royal Haskoning heeft verricht naar de aanwezigheid van dassen in dit gebied.