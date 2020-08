Pas na de 84e minuut klinkt het ‘Come on Tee-Oo-Pee’ bij ‘coronathuiswedstrijd’ TOP Oss

Stille getuigen Jonge Ossenaren naar Duitsland? Politie stak stokje voor plannen NSB-burgemees­ter

24 augustus OSS - De benoeming van de NSB’er Hermanus Apeldoorn tot burgemeester van Oss veroorzaakte allerwegen onrust. In ieder geval bij de politie en de distributiedienst. Dat van deze man niet veel goeds te verwachten was, bleek al meteen uit zijn op 17 maart 1944 in het Duits uitgesproken installatierede.