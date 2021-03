Pastoor Aarden trekt met zelfgemaakte ezel van Oss naar Lith: ‘In de polder was het even doorbikkelen’

,,Hartstikke leuk", zegt Aarden als hij bijna aan het eind van de tocht is. ,,We hebben volop aanspraak en kopjes koffie gehad. En bij sommige mensen zelfs een eitje. In de winderige polder was het af en toe best doorbikkelen. Maar dan zegt Onze Lieve Heer: ‘vrees niet’, en dan lopen we weer verder.”

In een kleine drie uur tijd liep Aarden vanuit de Heilig Hartkerk via Teeffelen en Lithoijen naar Lith. Niet geheel toevallig plaatsen die allemaal tot de personele unie Heilige Benedictus behoren. Onderweg deelde hij 75 paastakken uit en haalde langs de route ook nog een paar honderd euro op voor de plaatselijke voedselbank.

Meegenomen uit Grave

Aarden herhaalt zo zijn actie van vorig jaar, toen hij nog pastoor was in Grave. Aan het begin van de pandemie knutselde hij toen een ezel in elkaar die niet zou misstaan op de betere carnavalswagen. Het kwam hem vlak voor Pasen naar eigen zeggen op erg veel leuke reacties te staan. ,,Daar hebben de mensen het nu nog over. De beelden waren zelfs op tv bij Jinek.”

Een vol coronajaar verder zijn de kerken niet meer zo leeg als bij de start van de coronacrisis. In de Heilig Hartkerk zitten zondagochtend zelfs enkele tientallen bezoekers meer dan wordt aangeraden. Aarden bezweert dat er binnen meer dan voldoende afstand wordt gehouden en dat de meesten een mondkapje dragen. ,,En je kunt het bijna niet maken om die mensen weg te sturen.” Van een massale toeloop, die zondag op andere plekken in het land tot consternatie leidt, is in Oss geen sprake.

Tegen 16.00 uur komen pastoor en ezel ongeschonden aan in Lith. De terugtocht hoeft gelukkig niet te voet. Daarvoor wordt de pastoor met de auto terug naar Oss gebracht.