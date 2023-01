Pastoor zou kerkkoor hebben opgedoekt vanwege ‘bedenkelijk niveau’ en krijgt daarvoor Hisse Misser, maar ‘zo is het niet gegaan’

Voor eerst sinds negen jaar daalt huizen­prijs in deze regio met bijna tien procent

OSS/UDEN/VEGHEL - Voor het eerst sinds negen jaar is de gemiddelde verkoopprijs van een koophuis in deze regio met bijna tien procent gedaald. Daarmee daalt de huizenprijs in de regio Noordoost-Brabant na jarenlange prijsstijgingen harder dan landelijk. In het vierde kwartaal van 2022 daalde de landelijke huizenprijzen met 6,4 procent.

