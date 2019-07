Pastor Raaphorst brengt somber bericht tijdens hoogmis in Koolwijk

Elk jaar ook bouwt koster Rien Bens met een team de kiosk op die in de vorige eeuw tientallen jaren dienst deed bij allerlei activiteiten in de voormalige gemeente Ravenstein. ,,Dit jaar is officieel bevestigd dat de kiosk door de gemeente Oss is overgedragen aan buurtschap ‘de Kôlluk’,” vertelt Rien Bens. ,,We hebben een donatie van 5000 euro ontvangen van dorpsraad Herpen en daarmee konden we de kiosk een heel eind opknappen. Al het ijzerwerk, inclusief de hekken zijn gezandstraald en gecoat. Een zeilmaker heeft er een nieuw zeil en zijwanden voor gemaakt. We kunnen er weer jaren tegen.”