Pater Falco Thuis (87) overleden

OSS/BOXMEER - Pater Falco Thuis (87) is zaterdag in zijn woonplaats Boxmeer overleden. Hij was in de jaren zeventig en tachtig hoofd van de wereldwijde karmelietenorde. Tussen 1963 en 1971 was hij prior van het karmelklooster in Oss. Vorig jaar werd Thuis door burgemeester Wobine Buijs nog onderscheiden voor zijn verdiensten in Oss.

Falco Thuis werd op 5 maart 1932 geboren in Gaanderen. In 1952 trad hij in bij de Orde van de Broeders van de Allerzaligste Maagd Maria van de Berg Karmel. Hij werd tot priester gewijd in 1958. In 1966 werd hij door bisschop Jan Bluyssen van Den Bosch benoemd tot bisschoppelijk vicaris.

Prior van de karmelieten

Tussen 1963 en 1971 woonde Thuis in Oss. Hij was daar prior van de karmelieten, daarna werd hij in Rome generaal-overste van de orde. In Oss maakte hij de verhuizing mee van het karmelietenklooster van de Molenstraat, dat aan Organon werd verkocht, naar de Verdistraat. In 1971 werd hij gekozen tot prior-generaal van de Orde van de Broeders van de Allerzaligste Maagd Maria van de Berg Karmel. Hij werd daarmee de overste van alle geschoeide karmelieten ter wereld. Dat bleef hij tot 1983.

Heiligverklaring Titus