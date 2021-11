Paus erkent wonder, legendarische Osse priester Titus Brandsma wordt heilig verklaard

De paus heeft een wonderbaarlijke genezing erkend die aan Brandsma toegeschreven wordt. Brandsma, in 1942 vermoord door de nazi's in Dachau, was van grote betekenis voor het openbare leven in met name Oss en Nijmegen. De erkenning van het wonder effent nu het pad voor heiligverklaring. Wanneer die verklaring wordt uitgesproken, is nog niet bekend.

Brandsma was als martelaar al zalig verklaard, in 1985 door paus Johannes Paulus II. Ondanks de hel van het concentratiekamp bleef hij daar andere gevangen bemoedigen en inspireren. Het wonder dat aan Brandsma wordt toegeschreven, draait om een priester in Florida die in 2004 op wonderbaarlijke wijze genas van kanker. Deze geestelijke droeg onder meer een klein stukje van een pak van Brandsma op zijn hoofd, verwerkt in een hoed.

Titus Brandsma

Verzette zich hevig tegen nazisme

Brandsma (1881-1942), geboren in Friesland, was hoogleraar in Nijmegen en publicist die als priester zeer maatschappelijk betrokken was op het gebied van de katholieke emancipatie, katholiek onderwijs en de journalistiek. Hij verzette zich hevig tegen het oprukkend nazisme. Brandsma werd in 1942 tijdens de Tweede Wereldoorlog gearresteerd door de Duitse bezetter. In 1982 werd Brandsma postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend.

Brandsma heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Oss. Hij richtte er een openbare leeszaal - de latere openbare bibliotheek - op, blies de krant De Stad Oss nieuw leven in en stond aan de basis van het latere Titus Brandsmalyceum. In 2015 werd Brandsma, naamgever van onder meer een parochie, scoutingclub en een straat, postuum benoemd tot ereburger van de stad Oss. In 2006 werd hij ook tot Grootste Nijmegenaar Aller Tijden uitgeroepen.

De Karmelorde riep al een werkgroep in het leven om feestelijkheden rondom een mogelijke heiligverklaring voor te bereiden. Naast Brandsma worden nog zes mensen door de paus heilig verklaard, kondigde het Vaticaan aan.

Een standbeeld van Titus Brandsma.