Pedohunters Oss horen jaren celstraf tegen zich eisen: ‘Smerig en doortrapt’

Overvaller Ruwaard die ‘rust’ van gevangenis zocht krijgt celstraf gevolgd door klinische opname

3 december DEN BOSCH/OSS Ossenaar A. P. (19) stapte op 17 juli 2020 binnen bij het Shell-tankstation in de Ruwaard in Oss met in zijn handen een mes van 30 cm. Op luide toon eiste hij geld en Marlboro-sigaretten. Zijn doel met deze overval? Opsluiting: voor ‘rust in zijn hoofd’. De Bossche rechtbank legde een celstraf op van 2 jaar, waarvan de helft voorwaardelijk en 3 jaar reclasseringstoezicht.