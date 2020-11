Pedojager opgepakt vanwege bedreiging man in Oss

Actief op sociale media

Soortgelijke situatie in Tilburg

Pedojagers zijn de afgelopen tijd veel in het nieuws. Het voorval in Oss is niet het eerste voorbeeld waarbij een vermeend pedofiel aan de digitale schandpaal wordt genageld. Zo deed een soortgelijke situatie zich twee weken geleden ook in Tilburg voor. Bart Vaessen, woordvoerder van het OM Oost-Brabant, geeft aan dat ze de verdachte al eerder op het spoor waren. ,,We brengen hem in verband met meerdere soortgelijke zaken die zich buiten Oost-Brabant voltrokken.” Of de man uit Utrecht ook betrokken was bij de situatie in Tilburg, is niet bekend.