Penibel karwei onder de bruggen over wetering zo goed als geklaard

Marathon en Kennedy­mars rond Oss half juni: ‘Tachtig procent kans dat het doorgaat’

21 april OSS - Gaat het populaire sportevent De Maasdijk in juni in deze regio door of wordt deze afgelast zoals in 2020? Het is nog ongewis door de coronacrisis. Projectmanager Paul van den Heuvel hoopt van wel en hij schat de kans in op ongeveer tachtig procent. ,,Wij bereiden hem voor, alsof hij zou doorgaan in ieder geval”, geeft hij te kennen. Wat volgens hem hoopvol stemt is het feit dat er veel wordt gevaccineerd, er steeds meer sneltesten beschikbaar komen en er wordt geëxperimenteerd met het organiseren van events.