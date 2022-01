Penningmeester scoutingclub sluist 13.000 euro weg; wijkstichting vierde er feest van en zelf keek hij Netflix

Column Met Jan de Rooij liep het verkeerd af, met de bewoners van zijn straat hopelijk beter

Het was net de coronacrisis, maar dan in het klein. Wat was er gebeurd? De woningcorporatie ging huizen opknappen, 180 stuks. Zo ook in de Jan de Rooijstraat; een keurig straatje, eenvoudig, degelijk, met speelse vierkante ruitjes boven de voordeur, genoemd naar Jan de Rooij, een knul van 23, uit Sprang,die in de Tweede Wereldoorlog de Maas overstak om vanuit het nog bezette Dussen de geallieerden te informeren over de troepenverzameling van de Duitsers.

