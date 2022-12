Peperbussen in centrum van Oss: ‘Dat waren wij’ zegt museum Jan Cunen

Eerste zorgbuurt­huis van Nederland, in Oss, zet deur alvast op een kier: ‘Dit zou ideaal zijn’

OSS - Zelfstandig wonen, maar toch ook samen. Dat is het concept van zorgbuurthuis ’t Hageltje in Oss. Twee maanden voor de oplevering konden buurtbewoners en belangstellenden donderdag alvast een kijkje nemen in de voormalige school.

8 december