Peperstraat Oss weer helemaal bezet na uitbreiding met ‘mancave’

,,Ja, een echte mannendag", glimlacht eigenaar Joep Arts (26) als hij de laatste hand legt aan de baard van een klant. De enthousiaste eigenaar begon in 2017 zijn barbierszaak. Na het vertrek van buurman Six Feet Under een jaar later, besloot Arts het pand erbij te huren. ,,Ik wist toen nog niet wat ik ermee wilde doen. Wel werd het steeds drukker in de zaak en kwamen we stoelen te kort. Een klant zei tegen mij: 'Een schoenmaker blijft ook bij zijn leest'. Dat was het moment dat ik realiseerde dat ik mijn zaak wilde uitbreiden ."

Met Nintendo en dartbord

Peperstraat

Met de uitbreiding van Kei Scherp is er geen enkel leegstand meer in de smalle straat aan de Heuvel. Dit in contrast met de rest van de binnenstad van Oss. De populariteit van de Peperstraat kan Arts wel begrijpen. ,,Het is een van de gezelligste straten van Oss waar de sfeer altijd goed is. Daarnaast steunen de ondernemers elkaar, iedereen is met elkaar verbonden. Deze gemoedelijke sfeer slaat ook over op de klanten. In mijn zaak komen klanten die nog nooit in de Peperstraat zijn geweest, maar 's avonds wel een hapje gaan eten bij de buurman. En andersom ook, mensen die al langer in de Peperstraat komen, lopen ook bij mij binnen."