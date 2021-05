Persoon raakt gewond bij bedrijfsongeluk in Oss, traumahelikopter landt op voetbalveld

Philips niet meer aansprake­lijk te stellen voor vervuiling Boschpoort Oss

12 mei OSS - Het bedrijf Philips kan niet meer aansprakelijk gesteld worden voor de ernstige vervuiling van grond en grondwater in de Osse wijken Krinkelhoek en Boschpoort. De Staat der Nederlanden en het bedrijf hebben in 2014 een overeenkomst getekend. Daarmee heeft Philips, dat tot 1979 een productielocatie voor lampen in de Osse binnenstad had, de aansprakelijkheid voor de verontreiniging afgekocht.