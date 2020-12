Peter Beckers ziet toezichthouden niet als tijdverdrijf

Golfen doet hij - niet onverdienstelijk - ál een paar keer per week. En reizen heeft Ossenaar Peter Beckers (65) zijn hele werkzame leven meer dan genoeg gedaan. ,,Ik ben me zeer bewust van mijn bevoorrechte positie. Als leidinggevende bij Organon, Vion Food en Ingredients ben ik in alle uithoeken van de wereld geweest. Je moet tenslotte wel weten waarover je beslissingen moet nemen. Vaak mocht of kon mijn vrouw ook mee. Reizen - het is en blijft ontzettend mooi - is dus voor ons geen doel meer op zich.”