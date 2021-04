Peter en Marjon wonen in een oud kerkje mét klokkentorentje, maar ze mogen de klok niet luiden

EK judo Van Dijke verovert Europese titel, schreeuwt het uit en weet: ‘Heel simpel, ik ga naar Tokio’

19:08 Sanne van Dijke is in Lissabon voor de tweede keer Europees kampioene geworden in de klasse tot 70 kilogram. De 25-jarige judoka was in de finale op ippon te sterk voor de Française Margaux Pinot (27).