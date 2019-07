Peter Hovens werd mishandeld en doodgestoken in zijn Osse flatwoning

De 37-jarige medeverdachte van D. zit in Polen een straf uit in een andere zaak en is nog steeds niet gehoord door de Nederlandse politie. ,,Agenten stonden onlangs klaar om af te reizen naar Polen, toen ze het bericht kregen dat het verhoor niet door kon gaan", verklaarde Vrijhoeven. ,,De verdachte was op dat moment namelijk overgebracht naar een psychiatrisch ziekenhuis.” Vrijhoeven hoopt dat de man in kwestie binnenkort alsnog kan worden gehoord en dat hij in oktober wordt overgeleverd aan Nederland.