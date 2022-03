Peter rijdt met volle trucks naar Oekraïense grens: ‘Je doet het voor die mensen, maar ’t is ook beetje lekker spannend’

Osse cultuur betuigt steun aan Oekraïne; Titus Brandsmapa­ro­chie bidt (zolang oorlog duurt) in Oekraïens

Oss – De Lievekamp en de Groene Engel in Oss doen van vrijdag 4 tot en met zondag 6 maart mee aan de landelijke actie ‘h-art for Ukraine'. Deze actie om solidariteit te tonen en om medeleven en steun te betuigen, is opgezet door de culturele sector. Ook de Osse Jozefkerk maakt een gebaar.

3 maart