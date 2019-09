Peuter loopt alleen over straat in pyjama in Oss, politie op zoek naar ouders

Man wordt onwel in Oss, geen koolmonoxi­de gemeten

12:10 OSS - Een man, woonachtig in de Duivenstraat in Oss, is woensdagochtend een half uur behandeld in een ambulance. De hulpdiensten, politie, brandweer en een ambulance, snelden naar het huis van de man toe, omdat hij onwel was geworden.